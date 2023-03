Die Rettungskräfte eilten zur Römerbrücke in Hunteburg, von der jemand in den Fluss Hunte gefallen war. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Auf der Römerbrücke über die Hunte Glück im Unglück in Hunteburg: Bohmter fällt in eiskalten Fluss, Zeugen sehen das Von Heinz-Jürgen Reiß, Michael Hengehold | 26.03.2023, 01:31 Uhr | Update vor 15 Min.

In Hunteburg ist am Samstagabend ein Bohmter auf der Römerbrücke in Hunteburg in die Hunte gestürzt. Zwar konnten zwei Zeugen ihn in der Dunkelheit nicht sehen, aber die Rettung rufen.