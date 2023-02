Baubeginn in Leckermühle: Der Kreisverkehr erhält als Tor zum Wittlager Land ein neues Gesicht. Fotos: Matthias Stoffregen Foto: Archiv up-down up-down Gebüsch weicht für Skulptur Wittlager Blume soll Kreisel in Leckermühle zieren Von Matthias Stoffregen | 01.10.2012, 15:08 Uhr

Mit Baggern und Motorsägen rückten am Montag acht Mitarbeiter einer Bohmter Gartenbaufirma dem Grün auf dem Rund im Kreisverkehr in Leckermühle zu Leibe. In den kommenden Monaten soll das Tor zum Wittlager Land nämlich umgestaltet werden.