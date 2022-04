Im Hinspiel setzte sich der TSV Venne knapp durch gegen den TV Bohmte. Wer kann dieses Wochenende beim Kreisliga-Hit jubeln? FOTO: Stefan Gelhot Heimspiele für Hunteburg und die SG Fußballer des TV Bohmte empfangen Primus TSV Venne zum Kreisliga-Hit Von Peter Hilbricht | 01.04.2022, 08:18 Uhr

Das Topspiel der Fußball-Kreisliga wird am Sonntag auf der Ovelgönne zwischen dem gastgebenden TV Bohmte und Spitzenreiter TSV Venne angepfiffen. In ihren Heimspielen benötigen der Hunteburger SV gegen Borgloh und die SG Ostercappeln/Schwagstorf gegen Wellingholzhausen dringend Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. In der 1. Kreisklasse will der TuS Bad Essen am Samstag bei Viktoria Gesmold II die Erfolgsserie fortsetzen.