Die SG Ostercappeln/Schwagstorf – hier mit Erik Osterhold in der Kreisliga-Vorsaison gegen den TSV Venne – hofft gegen BW Hollage II auf den ersten Saisonerfolg. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Die Wittlager Fußball-Vorschau Die SG Ostercappeln will den Schwung aus dem Pokalspiel mitnehmen Von Peter Hilbricht | 01.09.2022, 15:15 Uhr

Durchaus machbare Partien stehen zumindest zwei der drei Wittlager Clubs in den Fußball-Kreisligen bevor. Die SG Ostercappeln/Schwagstorf erwartet BW Hollage II, am Montag gastiert der TV Bohmte beim TuS Bersenbrück II, die SG Wimmer/Lintorf tritt beim SV Kosova an. In der 1. Kreisklasse hofft der SC Herringhausen im Kellerduell beim TSV Ueffeln auf einen weiteren Dreier.