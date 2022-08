Der TV Bohmte – hier mit Rene Frese (links) in der Kreisliga-Vorsaison gegen den TSV Venne – steigt mit einem Heimspiel gegen die SG Voltlage in die neue Spielzeit ein. FOTO: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Wittlager Fußball-Vorschau Kreisligist TV Bohmte startet am Donnerstag mit einem Heimspiel in die Saison Von Peter Hilbricht | 10.08.2022, 12:40 Uhr

Das Wittlager Fußball-Wochenende beginnt bereits am Donnerstag mit dem Saisonstart des Kreisligisten TV Bohmte gegen die SG Voltlage. Auch die SG Wimmer/Lintorf und die SG Ostercappeln/Schwagstorf eröffnen daheim die Spielzeit. In der 1. Kreisklasse will Aufsteiger TV Bohmte II nach dem Coup der Vorwoche gegen BW Hollage III erneut glänzen.