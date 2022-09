Die in Form gekommene SG Wimmer/Lintorf – hier in der Vorsaison gegen Riemsloh – reist am Wochenende zur Reserve des Osnabrücker SC. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Die Wittlager Fußball-Vorschau Formstarker Kreisligist SG Wimmer gastiert zum Top-Spiel beim Osnabrücker SC Von Peter Hilbricht | 15.09.2022, 19:11 Uhr

In der Fußball-Kreisliga A peilt die SG Ostercappeln/Schwagstorf gegen Vehrte einen weiteren Dreier an, das neue Schlusslicht TV Bohmte hofft in Bramsche zumindest auf ein Remis. In der Staffel B reist die SG Wimmer/Lintorf zum Spitzenspiel beim Osnabrücker SC II.