Der TV Bohmte (in Schwarz) hat sich im Derby der Fußball-Kreisliga gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf letztlich durchgesetzt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Fußball-Kreisliga Von 2:0 auf 2:3 – doch Bohmte besiegt die SG Ostercappeln nach kuriosen Wendungen Von Peter Hilbricht | 16.03.2023, 11:27 Uhr

Nach einer Steigerung in der zweiten Hälfte hat Fußball-Kreisligist TV Bohmte im Altkreisderby am Mittwochabend in Schwagstorf die SG Ostercappeln/Schwagstorf verdient mit 6:3 besiegt. Durch den siebten Erfolg in Serie springt Bohmte vom vierten auf den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Berge.