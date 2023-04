Die SG Wimmer/Lintorf – hier mit Dennis Klages (am Ball) im Testspiel gegen den SC Melle II – empfängt den SV Kosova zum Nachholspiel. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball in der Woche SG Wimmer empfängt den SV Kosova und will Punkte wie Plätze gutmachen Von Peter Hilbricht | 17.04.2023, 12:06 Uhr

Sechs Fußball-Nachholspiele stehen für die Wittlager Clubs unter der Woche an. In der Frauen-Bezirksliga reist der TV Bohmte zum Tabellenzweiten SG Listrup/Leschede. In der Herren-Kreisliga ist die SG Wimmer/Lintorf favorisiert im Heimspiel gegen den SV Kosova aus Osnabrück.