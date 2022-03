Die Spieler des SC Herringhausen bilden den Mannschaftskreis. (Archivfoto) FOTO: Stefan Gelhot Fußball: Altkreisderby in Ostercappeln Herrringhausen will sich im Abstiegskampf Luft verschaffen Von Peter Hilbricht | 17.03.2022, 18:56 Uhr

In der 1. Fußball-Kreisklasse kämpfen die vier Wittlager Teams nach der Hinrunde um den Klassenerhalt. Chancenlos dürften dabei jetzt in den Auswärtsspielen der TuS Bad Essen und die SG Wimmer/Lintorf II sein, während in Ostercappeln das Nachbarschaftsderby zwischen der SG-Reserve und SC Herringhausen ausgetragen wird.