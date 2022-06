„Eigentlich war das ein Spiel, das torlos enden musste, denn keine Mannschaft hat etwas riskiert“, analysierte TV-01-Trainer Rainer Mannel die neunzig Minuten am Hollager Benkenbusch. Die drei Pluspunkte tun dem Bohmter Konto allerdings ausgesprochen gut.

Bezirksliga Staffel 5

BW Hollage II - TV 01 Bohmte I 0:1 (0:0)

Das fünfte Spiel des TV 01 beim starken Aufsteiger in Hollage wurde von der Taktik geprägt, die da hieß: kein Risiko – Ballsicherheit. „Wir hatten dementsprechend auch viele Ballkontakte und das brachte uns in der Defensive die notwendige Sicherheit.“ Mit dieser Taktik spielte aber auch die Landesligareserve, die ebenfalls den Angriff scheute und auf Ballsicherheit bedacht war. So ging die erste Hälfte torlos zu Ende.

Wer nun gedacht hätte, ein Team würde die Taktik aufgeben und auf Angriff umschalten, sah sich getäuscht. Nach einer Stunde wechselte Mannel Rene Frese für Eduard Reimer in den Angriff ein. Frese hatte mit seinem ersten Ballkontakt sogleich die Führung vorAugen, scheiterte aber am erstklassig reagierenden BWH-Torhüter.

Weitere Torszenen blieben bis zum Abpfiff Mangelware. „Wir sind von unserer Taktik nicht abgegangen, denn uns hätte ein Punktgewinn schon gereicht“, meinte Mannel. In der Schlussminute wurde dann aber Frese bei einem Solo im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt. Eiskalt und nervenstark verwandelte Dominik Harmeyer, der den verletzten Yussuf Bakir in der Viererkette bestens vertrat, den berechtigten Elfmeter zum 1:0-Siegtreffer – und war anschließend in einer Menschentraube verschwunden.