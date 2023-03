Die evangelische Kindertagesstätte in Hunteburg soll erweitert werden. Foto: Karin Kemper up-down up-down Entscheidung in gut zwei Wochen Bei der Erweiterung der Kita Hunteburg geht es um die Art der Finanzierung Von Karin Kemper | 07.03.2023, 15:00 Uhr

Der Beschluss, die evangelische Kita in Hunteburg um drei Gruppen zu erweitern, steht. Er erfolgte im Gemeinderat im Dezember 2022. Nun geht es darum, wie die Finanzierung des Projektes erfolgen soll. Darüber wurde jetzt im Ortsrat Hunteburg informiert. Eine Entscheidung soll in der Ratssitzung am Donnerstag, 23. März 2023, erfolgen.