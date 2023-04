Der TuS Bad Essen hatte Pech gegen FC SW Kalkriese II. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Die Spiele in der Nachschau Für die Fußballer des Altkreises Wittlage läuft es durchwachsen Von Peter Hilbricht | 02.04.2023, 17:48 Uhr

Abgesagt wurde am Wochenende die Partie in der Bezirksliga zwischen TSV Venne und Ankum, während in der Kreisliga Nord TV 01 Bohmte den neunten Sieg in Folge bei BW Hollage II verbuchte. In der 1. Kreisklasse kassierte TuS Bad Essen bei FC SW Kalkriese II die erste Saisonniederlage.