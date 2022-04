Nurgül Bülbül freut sich, mit ihrem Friseursalon „Nurgül´s Haarmony“ jetzt wieder in Hunteburg durchstarten zu können. FOTO: Heidrun Mühlke Aus Bad Essen in den Heimatort Friseursalon Nurgüls Haarmony ist wieder zurück in Hunteburg Von Heidrun Mühlke | 07.04.2022, 13:30 Uhr

Waschen, schneiden, färben: Nurgül Bülbül ist zurück in Hunteburg. Anfang April öffnete sie die Pforten zu ihrem Friseursalon an der Dammer Straße 9, der vielen Kunden wohl noch von früher in Erinnerung ist