Besondere Aktion für Besucher Ins Hallenbad wechseln: Freibadsaison in Bohmte endet am Sonntag Von noz.de | 21.09.2023, 15:20 Uhr Badleiter Dirk Wichmann beendet am Sonntag um 19 Uhr die Saison 2023. Archivfoto: Oliver Krato

An diesem Sonntag, 24. September, endet die Freibadsaison in Bohmte. Einen Tag später, am Montag, 25. September, öffnet dann um 9.30 Uhr das Hallenbad, teilt die Gemeinde mit.