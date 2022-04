Tief in der Böschung lag das verunglückte Auto an der Straße "Zu den Tannen" in Bohmte. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Erst morgens entdeckt Nach Unfall in Bohmte: Seniorin muss Nacht im Auto verbringen Von Heinz-Jürgen Reiß | 14.10.2020, 11:53 Uhr

In Bohmte hat sich in der Nacht zum Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Die Fahrerin des verunglückten Pkw wurde allerdings erst am Morgen in ihrem Fahrzeug gefunden. Die Frau war leicht verletzt und hatte aufgrund des stundenlangen Aufenthalts im Wagen Unterkühlungen erlitten.