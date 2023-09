Ehemann per Haftbefehl gesucht Kein Ticket: Frau beißt auf Fahrt von Osnabrück nach Bohmte einen Zugbegleiter Von noz.de | 18.09.2023, 12:43 Uhr Auf einer Zugfahrt von Osnabrück nach Bohmte hat eine 31-jährige Frau einen Zugbegleiter gebissen. Symbolfoto: Bundespolizei up-down up-down

Eine 31-Jährige hat am Sonntagnachmittag auf einer Zugfahrt von Osnabrück nach Bohmte einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn in den Finger gebissen. Der Zugbegleiter hatte die Frau ohne Fahrticket erwischt. Ihr Mann wollte sie abholen, wurde aber selbst per Haftbefehl gesucht.