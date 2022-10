Ab Montag als Kontaktbeamter auch per Rad in den drei Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln unterwegs: Frank Oevermann – hier eingerahmt von Hauke Klein, dem Leiter der Polizeidienststelle in Bohmte, und seiner Stellvertreterin Stefanie Duhme.

Foto: Karin Kemper