Landesliga: Bohmter Frauen bei SG Teuto Zittern um Klassenerhalt: Bohmtes Handballer schauen vor finalem Spiel auf Gretesch Von Peter Hilbricht | 11.05.2023, 11:08 Uhr

Am Wochenende wird der letzte Spieltag in den Handball-Landesligen angepfiffen. Während die Männer des TV 01 Bohmte am Samstag beim TV Bissendorf-Holte II noch um den Ligaerhalt zittern müssen, können die Bohmter Frauen am Freitag bei der SG Teuto Handball unbeschwert auflaufen.