Feuer im Aufenthaltsraum Erfahrener Feuerwehrmann bemerkt Zimmerbrand in Bohmte und verhindert Schlimmeres Von Heinz-Jürgen Reiß | 11.01.2023, 18:58 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwochabend ein Feuer in einem Betriebsgebäude an der Bremer Straße in Bohmte ausgebrochen. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Robert Fortmann war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.