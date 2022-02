Ablöschen: Im Container befand sich nicht nur Bauschutt. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Bauschuttcontainer angesteckt Feuerwehreinsatz in Bohmte nach Versuch illegaler Müllentsorgung Von Heinz-Jürgen Reiß | 22.02.2022, 16:08 Uhr

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz am Dienstagnachmittag in Bohmte: Der Ortsfeuerwehr rückte aus, um einen in Brand geratenen Bauschuttcontainer zu löschen. Dieser war angesteckt worden.