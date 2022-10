Die Feuerwehr Bohmte war Samstagmittag rasch vor Ort. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Nachts ein Einbruchsversuch Deckenleuchte brennt: Feuerwehreinsatz in Bohmter Drogeriemarkt Von Heinz-Jürgen Reiß | 29.10.2022, 15:03 Uhr

Feuerwehreinsatz am Samstagmittag in einem Drogerie-Markt an der Osnabrücker Straße in Bohmte.