Zwei junge Enten wurden in Bohmte aus einem Schacht gerettet. Symbolfoto: Imago Images/xOleksandrxLapinx up-down up-down Noch zu klein, um rauszukommen Feuerwehr muss Entenküken in Bohmte aus der Patsche helfen Von Hannah Baumann | 24.07.2023, 14:48 Uhr

Ein Spaziergänger hat am Sonntag in einem Düker am Mittellandkanal in Herringhausen einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Zwei junge Enten schwammen dort und konnten sich aus eigener Kraft nicht befreien.