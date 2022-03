Die Ortsfeuerwehr löscht den Schuppenbrand. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Ermittlung wegen Brandstiftung Ortsfeuerwehren löschen brennenden Schuppen in Bohmte Von Heinz-Jürgen Reiß | 25.03.2022, 08:51 Uhr

Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in der Gemeinde Bohmte. An der Wachtelstraße in Stirpe-Oelingen brannte ein Schuppen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.