Das war alles, was vom brennenden Topf übrig blieb. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Brennendes Fett im Topf löst Feuerwehr-Einsatz in Hunteburg aus Von Heinz-Jürgen Reiß | 14.07.2022, 15:14 Uhr

Mit dem Alarmstichwort „Feuer Gebäude Personen in Gefahr“ wurde die Freiwillige Feuerwehr Hunteburg am Donnerstag gegen 13.10 Uhr in die Straße „Im Schweger Feld“ gerufen. Die Brand-Verursacherin hatte glücklicherweise richtig reagiert.