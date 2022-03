Die Feuerwehrkräfte am Einsatzort in Bohmte. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Brand in Zwischendecke Feuer in unbewohntem Gebäude in Bohmte gelöscht Von Heinz-Jürgen Reiß | 14.03.2022, 23:04 Uhr | Update vor 2 Std.

In Bohmte hat am Montagabend ein Gebäude gebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Das Haus in der Wehrendorfer Straße habe leer gestanden.