(Symbolfoto) FOTO: Michael Gründel Keine Verletzten Feuer in Bohmte - leerstehendes Gebäude gelöscht Von Sven Mechelhoff | 14.03.2022, 23:04 Uhr

In Bohmte hat am Montagabend ein Gebäude gebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Das Haus in der Wehrendorfer Straße habe leer gestanden.