Feuerwehreinsatz in Bohmte: Löscharbeiten im Strohlager dauern an. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Keine Gefahr für Anwohner Feuer im Strohlager in Bohmte: Löscheinsatz dauert an Von Ina Wemhöner | 18.02.2023, 09:08 Uhr | Update vor 1 Min.

Am Samstagmorgen gegen 7.10 Uhr ist ein Feuer in einem großen Strohlager in Bohmte ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an.