Im Fahrzeug eingeklemmt BWM prallt gegen Baum: Fahrer bei Unfall auf der B51 in Bohmte schwer verletzt Von Heinz-Jürgen Reiß | 06.05.2023, 09:17 Uhr

Bei einem Unfall auf der B51/Bremer Straße in Bohmte ist am späten Freitagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Wagen war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde nach der notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.