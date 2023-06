Lutz Birkemeyer an seinem Arbeitsplatz in Bohmte Anfang 2023. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Lutz Birkemeyer wird Stadtrat in Melle Der Erste Gemeinderat geht: Was bedeutet das nun für Bohmte? Meinung – Karin Kemper | 02.06.2023, 17:40 Uhr

Gerade erst wurde in Bohmte Markus Kleinkauertz als neuer Bürgermeister in das Amt eingeführt. Da verlässt mit Lutz Birkemeyer der Mann das Rathaus in Richtung Melle, ohne den die lange Zeit, in der Tanja Strotmann krankheitsbedingt als Bürgermeisterin ausfiel, kaum hätte gemeistert werden können. Und nun?