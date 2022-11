Auf der gut 1000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche des neuen Aldi-Markts herrscht derzeit noch gähnende Leere. Erste Kühlregale sind bereits vorhanden, doch die restliche Inneneinrichtung kommt erst in der nächsten Woche. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Bau in heißer Endphase So sieht es zwei Wochen vor Eröffnung im neuen Aldi-Markt in Bohmte aus Von Arlena Schünemann | 19.11.2022, 06:04 Uhr

In nicht einmal mehr 14 Tagen soll es so weit sein: Der neue Aldi-Markt an der Osnabrücker Straße in Bohmte eröffnet am 1. Dezember. Der Bau befindet sich in der Endphase. So sieht es zurzeit im Inneren aus.