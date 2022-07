FOTO: Heidrun Mühlke Programm am 3. und 4. September Es kann gefeiert werden: Erntefest und Markt in Herringhausen Von Rainer Westendorf | 23.07.2022, 10:10 Uhr

In Herringhausen wird in diesem Jahr wieder ein Erntefest gefeiert. Und zwar am 3. und 4. September auf dem Festplatz am Kindergarten.