Laut der Richtlinie „Passiver Schutz an Bäumen“ aus dem Jahr 2009 muss die Bepflanzung an Landesstraßen mindestens 4,50 Meter Abstand zur Fahrbahn haben. Die Bäume der Alleen aber wachsen direkt daneben – auch an der Reininger Straße. Deshalb stellt der Stubben eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Fährt ein Autofahrer darüber, könne die Versicherung die Behörde haftbar machen. Durch das Aufstellen der Bake sei diese auf der sicheren Seite.

„Seit zwei Jahren steht auf dem Baumstubben eine Warnbake. Und jetzt, wo wir den Trieb hochgebunden haben, soll der Stumpf abgefräst werden“, sagt Müller. In seiner Stimme schwingt Wut mit. Müller kämpft für den Erhalt der Alleen – und gegen die Landesregierung. Seit drei Jahren gehe das nun schon so, sagt er und hört sich zermürbt an. Aufhören könne er dennoch nicht.

Für den Hunteburger sind die Alleen ein Teil der Kultur, ein notwendiger Bestandteil, damit „ein Dorf dieser Größe attraktiv bleibt und überleben“ kann. Da in der Vergangenheit keine Bäume neu gepflanzt wurden, wo kranke oder kaputte abgeholzt werden mussten, befürchtet er, dass auch der neue Trieb wegkommt. „Der Trieb ist für den Baumstumpf wie Muttermilch für ein Baby“, sagt er. So schnell, wie er wachse, würde in zwei Jahren an derselben Stelle wieder ein großer Baum stehen. Und das kostenlos. Lediglich sieben Bäume seien in den vergangenen Jahren an der Reininger Straße eingepflanzt worden, um die entstandenen Lücken zu füllen. „Abgetrotzt“ hätten sie das dem Landesamt, wie Müller sagt.

„Mir geht es um die Nachhaltigkeit“, betont Müller und verweist auf ein Schreiben von der Landesregierung. Dort steht, dass vorhandene Baumreihen an Landstraßen meistens nicht den nach den Richtlinien geforderten Mindestabstand hätten. „Sie unterliegen dem Bestandsschutz, solange die Strecke keine Unfallhäufungen aufweist und nicht um- oder ausgebaut wird“, heißt es weiter. Doch diese Aussage werde Müllers Meinung nach mit Füßen getreten. „Die Politik sagt, dass man es darf, und die Behörde macht das Gegenteil“, empört er sich.

Wie ein Beamter der Bohmter Polizei sagt, käme es an den als Hunteberger Alleen bekannten Straßen nicht häufiger zu Unfällen als anderswo. „Von einer Häufigkeit ist mir nichts geläufig. Ich kann auch nicht sagen, dass es dort vermehrt zu Baumunfällen kommt“, sagt der Beamte.