Bereit für die letzten drei Aufgaben der Saison: die Landesliga-Handballer des TV Bohmte mit Willi Dück – hier gegen die HSG Osnabrück am Ball. FOTO: Stefan Gelhot Endspurt in der Landesliga Gleich drei Spiele in einer Woche für die Handballer des TV Bohmte Von Peter Hilbricht | 02.05.2022, 19:42 Uhr

Auf der Zielgeraden der Landesliga-Saison befinden sich die Handballer des TV Bohmte mit gleich drei Partien in dieser Woche. „Wir müssen noch drei Spiele austragen. Nach den Nachholspielen am Dienstag und am Donnerstag ist für uns die Saison am kommenden Samstag beendet“, blickt Trainer Ludger Emke voraus.