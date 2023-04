Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in das Haus. Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down Räume durchwühlt Einbruch am Hauweg in Bohmte – Polizei sucht Zeugen Von Vincent Buß | 02.04.2023, 13:43 Uhr

In ein Reihenhaus am Hauweg in Bohmte ist am Wochenende eingebrochen worden. Die Täter bestahlen die Bewohner.