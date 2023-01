Gleich mehrere Einbrüche gab es an einem Tag in Bohmte und Ostercappeln. Symbolfoto: dpa up-down up-down Drei Vorfälle an einem Tag Einbruchsserie in Bohmte und Ostercappeln oder doch kein Zusammenhang? Von Vincent Buß | 16.01.2023, 16:15 Uhr

In ein Haus am Meisenbüschenweg in Bohmte ist am Samstagabend eingebrochen worden. Es wurde unter anderem ein Auto gestohlen. Besteht ein Zusammenhang zu den anderen beiden Einbrüchen in Bohmte und Ostercappeln an dem Tag?