Diese Leiter könnte auf die Spur der Bohmter Einbrecher führen Von noz.de | 18.02.2022, 10:57 Uhr

Wem gehört die Leiter, die am vergangenen Wochenende in Bohmte bei einem Einbruch am Ahornweg zurückgeblieben ist?