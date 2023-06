Direkt links neben der katholischen Kirche befindet sich das Pfarrhaus, in das eingebrochen wurde. Archivfoto: Friedrich Lüke up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Pfarrhaus Bohmte: Das haben die Diebe entwendet Von Karin Kemper | 13.06.2023, 16:10 Uhr

Wer bricht in ein Pfarrhaus ein? Diese Frage stellt sich nicht nur die Polizei. Ebenso gilt das für etliche Bohmter Bürger. Geschehen ist der Einbruch am Samstag in der Zeit zwischen 11.15 und 14 Uhr. Also bei hellerlichtem Tag.