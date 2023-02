Flugakrobatik im Ochsenmoor: Ein Schwarm von Stieglitzen konnte kürzlich dort beobachtet werden. Mit ihrem bunten Gefieder fallen die Singvögel auf. Foto: Martin Nobbe up-down up-down Bestand langfristig gefährdet Ein Stieglitzschwarm im Ochsenmoor: Ein ungewöhnliches, aber kein seltenes Schauspiel Von Arlena Schünemann | 08.02.2023, 18:50 Uhr

Ein Schwarm von mehreren Dutzend Stieglitzen konnte kürzlich im Ochsenmoor beobachtet werden. Dabei ist der Singvogel mit dem bunten Gefieder hierzulande zwar heimisch, aber kein so häufiger Anblick wie etwa Blaumeise oder Rotkehlchen. Volker Tiemeyer von der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) in Melle erklärt, was es mit dem Schauspiel auf sich hat.