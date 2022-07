Bündnis90/Grüne hatten die Initiative ergriffen, eine Anfrage an die Verwaltung und einen entsprechenden Antrag gestellt. „Ziel sollte es dabei sein, den Bau von Tierhaltungsanlagen möglichst eng an der Hofstelle zu verwirklichen, um so den Außenbereich zu schonen, die städtebaulichen Interessen wie Wohnbebauung, Naherholung, Naturschutz und Tourismus zu berücksichtigen und vorhandene Verkehrswege nicht zu verschlechtern oder über gebühr zu belasten“, heißt es in der Antragsbegründung.

Nach Einschätzung der Grünen sei die Gemeinde Bohmte durch die Zunahme von Vorhaben zur gewerblichen Tierhaltung – also in erster Linie Puten- und Hähnchenmastställe im Außenbereich – in ihrer Entwicklung gefährdet.

Die Gemeinde hat inzwischen mit mehreren Kommunen Kontakt aufgenommen und sich über die dortigen Regeln und Vorgehensweisen informiert. Ansprechpartner waren Garrel, Meppen, Lingen und Haselünne. Diese Städte und Gemeinden sind im Hinblick auf die Steuerung von Tierhaltungsanlagen bauplanerisch tätig geworden. „Dabei wurde festgestellt, dass die Kommunen jeweils unterschiedlich Ansätze gewählt haben“, erläuterte Alf Dunkhorst vom Fachdienst Planen und Bauen der Gemeindeverwaltung Bohmte.

So hat die Stadt Garrel ein sogenanntes Baufenstermodell verwendet. „Das heißt, es wurde ein einfacher Bebauungsplan aufgestellt und für die Betriebsstandorte entsprechenden Erweiterungsflächen ausgewiesen.“ In Lingen sind im Flächennutzungsplan analog etwa zu Windkraftanlagen Vorranggebiete für die Tierhaltung ausgewiesen. Haselünne wiederum hat einen einfachen Bebauungsplan mit paralleler Flächennutzungsplanänderung aufgestellt, in denen Flächen für die gewerbliche Tierhaltung ausgewiesen sind. „Damit können gewerbliche Tierhaltungsanlagen an anderer Stelle ausgeschlossen werden“, teilte die Verwaltung mit. Meppen hatte dagegen vor Jahren ein Modell mit Eignungsgebieten vorgesehen. Dies sei rechtlich jetzt nicht mehr zulässig, so Dunkhorst. In Meppen wurde dann ein Arbeitskreis – bestehend aus Vertretern der Politik, der Verwaltung, eines Planungsbüros sowie des Landvolks und der Landwirtschaftskammer – eingerichtet. Juristen begleiteten diesen Kreis.

„Aus dem Arbeitskreis heraus wurde dann der weitere Ablauf bis zum Bauleitverfahren entwickelt. Diese Vorgehensweise könnte auch für die Gemeinde Bohmte ein guter Ansatz sein“, sagte Dunkhorst. Der Ausschuss folgte diesem Vorschlag. Dem Gremium in Bohmte werden Vertreter der Ratsfraktionen, des Ausschusses Planen, Bauen und Umwelt, des Landvolks, der Landwirtschaftskammer, des Landkreises Osnabrück als zuständiger Bauplanungs- und Bauordnungsbehörde sowie des Umweltforums angehören.