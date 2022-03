Ein besonderes Ökosystem, das einen Rückzugsort für seltene Vogelarten bietet, ist der Dümmer. Er wurde daher als „Lebendiger See des Jahres 2022“ ausgezeichnet. FOTO: Friso Gentsch See des Jahres 2022 Dümmer nun in einer Reihe mit Chiemsee und Bodensee Von Johannes Kleigrewe | 22.03.2022, 16:12 Uhr

Die einzigartige Naturvielfalt hat den Ausschlag gegeben: Der Dümmer ist der „Lebendige See des Jahres 2022“. Damit kann er zukünftig in einer Reihe mit dem Bodensee genannt werden. Verbunden mit der Ehrung ist aber auch ein Hinweis auf die besonderen Herausforderungen für den See.