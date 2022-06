Traditionelle Segnung

Goedejohann bezeichnete es als schöne Tradition, dass bei der Übergabe neuer Fahrzeuge eine Segnung erfolge. Pastor Hartmut Weinbrenner las die biblische Geschichte vom barmherzigen Samariter vor und sprach ein Segensgebet. Dann besprengte Pastor Stephan Schwegmann die Fahrzeuge mit Weihwasser.

„Das im Jahr 2003 aufgestellte Brandschutzkonzept sei nun in Erfüllung gegangen“, stellte der Bürgermeister fest. Politik und Verwaltung, aber auch die Feuerwehrkräfte hätten an diese Mammutaufgabe geglaubt und gemeinsam an deren Verwirklichung gearbeitet.

Mit Stolz könne aber auch auf die 110-jährige Geschichte der drei Ortsfeuerwehren zurück geblickt werden. Eine gute Einsatzbereitschaft und eine zukunftsorientierte Nachwuchsförderung durch die Jugendfeuerwehr seien Kennzeichen der ehrenamtlichen Arbeit über Generationen hinweg, betonte Goedejohann.

Allerdings habe es in der Geschichte auch verheerende Ereignisse gegeben, wie der schreckliche Brand in der Südstraße vor zwei Jahren, bei dem vier Todesopfer zu beklagen waren. Der Bürgermeister wünschte den Einsatzkräften weiterhin viel Freude am Dienst zum Wohle der Bürger, aber auch gleichzeitig den Respekt der Einwohner. Er übergab den drei Ortsbrandmeistern als Erinnerung eine Bildtafel mit einer Ansichtensammlung bedeutender Gebäude in der Gemeinde Bohmte.

Gemeindebrandmeister Martin Niermann zeigte sich erfreut, dass nun für die mehr als 25 Jahre im Dienst gestandenen Bullis Ersatz beschafft werden konnte. Es sei sicherlich ein einmaliger Vorgang, dass drei Fahrzeuge gleichzeitig übergeben werden könnten.