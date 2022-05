Die Sanierung des Bohmte Freibads ist Teil des Dorfentwicklungsprogramms (Archivfoto). FOTO: Oliver Krato Einwohnerversammlung im Freibad Wie sich die Dorfregion Bohmte weiter entwickeln sollte Von Rainer Westendorf | 10.05.2022, 13:24 Uhr

Im Sommer 2016 ist Bohmte in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niederachsen aufgenommen worden. Welche Projekte bereits umgesetzt wurden und was aktuell geplant ist, darum geht es in einer Einwohnerversammlung am Donnerstag, 19. Mai.