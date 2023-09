Jubilar mit Sammelleidenschaft Per Anhalter ins Glück: Dieter und Karin Helm feiern in Bohmte Goldhochzeit Von Detlev Kusserow | 08.09.2023, 10:48 Uhr Seit 50 Jahren verheiratet: Dieter und Karin Helm aus Bohmte. Foto: Detlev Kusserow up-down up-down

Ihre Goldene Hochzeit haben am Donnerstag Dieter und Karin Helm, geb. Büttemeyer, in Bohmte begangen. Groß gefeiert wird nicht, vielmehr wird es eine Urlaubsreise in den Bayrischen Wald geben.