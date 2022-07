„Früher waren in dem Turm Gefängniszellen“, berichtet Spanger. Aber das war kein schlechtes Omen. Die kommunale Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss ehemaliger Beamter und Angestellter des Kreises Wittlage. „Aufgabe ist es, dessen Geschichte zu bewahren und in Erinnerung zu bringen“, so der 78-Jährige. Nach der Gebietsreform 1972 war es vorbei mit der Wittlager Selbstständigkeit, der Landkreis Osnabrück wurde gegründet. Nach einer kurzen Übergangsphase wechselte Spanger zum 1. Januar 1973 zur Gemeinde Bohmte. 25 Jahre lang – bis zur Pensionierung – war er stellvertretender Gemeindedirektor. Gemeinsam mit Ernst Busse, der während dieser langen Zeit der Bohmter Verwaltungschef war, hat Spanger die Entwicklung der Gemeinde und des Wittlager Landes mitgeprägt. Ein echter Wittlager Kopf also? Selbstverständlich. Aber dennoch gilt: Der Wittlager ist eigentlich Ostfriese. Spanger wurde in Emden geboren. „Mein Vater war Beamter bei der Post und wurde 1946 nach Bohmte versetzt“.

Als ehemaliger stellvertretender Gemeindedirektor kennt Spanger natürlich bis heute Land und Leute. Früher hat er unter anderem sämtliche Ortsräte betreut. „Es war die Regel, jede Woche zwei oder drei Abende nicht zu Hause zu sein.“ Daran waren allerdings nicht nur Ortsrats- und Ausschusssitzungen schuld.

Freunde in Bolbec

So gehörte Dieter Spanger zu den Männern und Frauen, die die Partnerschaft mit dem französischen Bolbec aufgebaut haben. Bis heute ist er im Partnerschaftsverein, der 1972 aus der Taufe gehoben wurde, aktiv. Spanger ist Geschäftsführer und seit einigen Jahren auch noch Schatzmeister. „Ich bin das einzige Gründungsmitglied, das noch lebt.“ Im Lauf der Jahre hat sich eine enge Bindung zu den Partnern in Frankreich aufgebaut. Vor allem zur Familie Lebretron. So waren die Spangers auch schon mehrere Male privat bei den Freunden in Bolbec.

Dieter Spanger kümmert sich mit um die Organisation des Programms, wenn die Gäste aus Frankreich kommen. Rund 130 Leute wollen schließlich bei Gastfamilien untergebracht sein und etwas in der hiesigen Region erleben. „Das macht eine Menge Arbeit.“ Ehrenamtliche Arbeit, die zugleich erfüllend ist und Spaß macht.

Zu den Ehrenämtern gehört auch Spangers Engagement im Kulturring Bohmte. Seit gut 30 Jahren ist er hier aktiv. Der Kulturring organisiert unter anderem die Arenshorster Konzertreihe und Ausstellungen. Und er gibt die Bohmter Lesebücher heraus. „25 Ausgaben und zwei Bildbände sind bislang erschienen“, sagt Spanger. Viele Bürger kennen Spanger aus seiner Zeit bei der Gemeinde oder seinen Ehrenämtern. Doch es gibt noch eine andere Seite, eine sportliche. So kann er 2014 ein außergewöhnliches Jubiläum feiern: Er ist dann seit 60 Jahren (!) Vorsitzender der Tischtennisabteilung des TV 01.

Die ersten Punktspiele haben die Bohmter 1953 bestritten. „Damals zu Beginn im alten Kinosaal Schobbe“, erinnert sich Spanger. Später wechselten die Tischtennissportler in die ehemalige Turnhalle am Hauweg, bevor die Halle an der Tilingstraße der Spielort wurde. Spanger ist bis heute aktiv bei den Bohmter Herren. Auch der jüngere Bruder Udo, der bereits in Bohmte geboren wurde, ist Tischtennissportler. Am jüngsten Spieltag musste Dieter Spanger in Wissingen gegen einen Elfjährigen antreten. „Das hätte mein Urenkel sein können“. Die große Routine half in diesem Fall nicht. Spanger verlor ganz knapp gegen das Talent. Was ihn ärgerte. „Der Ehrgeiz ist noch immer da.“

Eine bemerkenswerte Karriere hat übrigen der Tischtennisschiedsrichter Dieter Spanger gemacht. Seit 1958 war er Verbandsschiedsrichter.Zu seiner sportlichen Vita gehören Einsätze als Schiedsrichter bei Deutschen Meisterschaften – auch in Osnabrück – bei Länderspielen und Europameisterschaften. „Höhepunkt war die Weltmeisterschaft 1969 in München“, so Spanger. Zudem war Spanger seit 1964 Kreisfachwart der Tischtennisvereine im Altkreis Wittlage sowie nach der Fusion der Altkreise zum Kreis Osnabrück Land stellvertretender Kreisfachwart. Die Schiedsrichterlaufbahn hat er aber schon 1976 beendet. Die Zeit dafür reichte einfach nicht mehr. Schließlich hat Spanger auch Familie.