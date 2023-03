Die Polizei in Bohmte ist derzeit telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Fällen können Bürger die 110 wählen. Foto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down Strom und Funk ausgefallen Polizei Bohmte ist derzeit nicht erreichbar und | 08.03.2023, 11:29 Uhr Von Rainer Westendorf Anke Schneider | 08.03.2023, 11:29 Uhr

Die Polizei in Bohmte ist zurzeit telefonisch nicht erreichbar. Bürger sollen sich an die übergeordnete Polizei in Bramsche wenden.