Kennengelernt hat sich das Paar 1959 in der Sporthochschule in Köln. Beide Eheleute waren früher Sportler, die Jubilarin Bärbel Wiegmann-Wetzig 1959 als Bärbel Wiegmann sogar schnellste Läuferin in Niedersachsen mit der 4x100-Meter-Staffel. Axel Wetzig war ausgezeichneter Schwimmer.

Seine Liebe besiegelte das Paar am 22. August 1963 vor dem Altar der St.-Katharinen-Kirche in Osnabrück. Das Ehepaar lebte fortan in Bergisch Gladbach und Köln. Alex Wetzig war Verwaltungsoberstudienrat am Gymnasium in Langenfeld und Ehefrau Bärbel war Lehrerin für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in Bergisch-Gladbach. Die Eheleute haben eine Adoptiv-Tochter.

Das Diamantpaar mit den Gratulanten Dieter Klenke (links) und Markus Kleinkauertz.

Der Wunsch, im Ruhestand wieder in der Osnabrücker Region zu leben, erfüllte sich 2001 mit dem weiträumigen Hofgelände Am Leckerfeldweg in Herringhausen inmitten idyllischer Natur. Bis ins hohe Alter betrieben die Eheleute – Bärbel ist 87, Axel 86 Jahre – noch Sport, was jedoch jetzt gesundheitlich nicht mehr möglich ist. Bärbel Wiegmann-Wetzig hat auch noch lange Zeit Nachhilfeunterricht gegeben.

Glückwünsche am Ehrentag sprachen Gemeindebürgermeister Markus Kleinkauertz sowie Ortsbürgermeister Dieter Klenke aus. Sie wünschten dem Jubelpaar noch viele glückliche Jahre.