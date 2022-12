Wegen der Züge in Richtung Osnabrück und Bremen ist der Bahnhof für die Gemeinde Bohmte und das Umland wichtig. Foto: Karin Kemper up-down up-down „Es ist ja schön, aber...“ Deutsche Bahn investiert in Bahnhof Bohmte – aber bringt das was? Von Karin Kemper | 14.12.2022, 06:06 Uhr

Der Name der Gemeinde Bohmte taucht in der Liste eines Sofortprogramms auf, mit dem die Deutsche Bahn noch vor Jahresende 2022 Verbesserungen vornehmen will. Doch die Mitteilung löst keine Begeisterung aus.