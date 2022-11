Rund 120 Teilnehmer kommen zur Taekwondo-Meisterschaft in den Altkreis Wittlage. Symbolfoto: image images/Design Pics up-down up-down Veranstaltung ist ausgebucht TV Bohmte richtet Deutsche Meisterschaften in Taekwondo aus – aber nicht in Bohmte Von Heike Dierks | 02.11.2022, 14:28 Uhr

Der TV Bohmte richtet am Samstag Deutsche Meisterschaften in Taekwondo und weiteren Kampfkünsten aus. Doch die Veranstaltung findet nicht in Bohmte statt.