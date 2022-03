„Der Krieg ist eine Erfindung, genau wie Corona. Deutschland lügt.“ Diese Sätze sind schon an der Hunteburger Wilhelm-Busch-Schule gefallen, wie eine Lehrerin berichtet. Das Kind stamme aus einem russlanddeutschen Elternhaus.

Was also tun, wenn Falschinformationen kursieren und dadurch Konflikte entstehen können? Die Schule will vorbeugen und hat deswegen am Dienstag einen Aktionstag veranstaltet, den „Tag für den Frieden“. Gemeinsame Aktionen wie Basteln, Friedensmarsch oder Spendenfrühstück sollen das Miteinander stärken.

„Putin ist böse“

Dass der Krieg in der Ukraine die Schüler beschäftigt, fällt den Lehrern zurzeit immer wieder auf. Die Kinder würden das Thema selbst ansprechen, berichtet Schulleiterin Annegret Menke. „Die großen mehr als die kleinen.“ Aber inzwischen gebe es in allen Jahrgängen - von 1 bis 9 - Nachfragen.

„Man merkt, dass sie zuhause darüber reden“, sagt auch Gabi Butke über ihre Zweitklässler. Mit denen sprach sie zunächst allgemein über Frieden in der Klasse und in der Familie. „Aber schnell ging das Thema zum Ukraine-Krieg über.“ In Butkes Klasse sind ebenfalls Kinder russlanddeutscher Eltern. „Die sagen aber auch, dass Putin böse ist und die Menschen den Krieg nicht wollen.“

Anti-russischen Tendenzen vorbeugen

Je älter die Schüler, desto intensiver die Gespräche. „Wir haben gehört, dass...“ – so beginnen momentan viele Sechstklässler die Gespräche, wie Lehrerin Melanie Otten erzählt. Ein Schüler erklärte in Hinblick auf den Krieg ihr zufolge, dass die Ukraine ja auch viele Schulden bei den Russen habe. „Wenn ich Schulden habe, fällt doch auch keine Bombe auf mein Haus“, erwiderte Otten.