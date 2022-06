Teamarbeit ist im Reparatur-Café in Bohmte angesagt. FOTO: Karin Kemper Nächster Termin am 16. Juni Junges Reparatur-Café Bohmte: Das wird gebraucht Von Karin Kemper | 11.06.2022, 06:11 Uhr

An je einem Donnerstag im April und Mai 2022 hatte das Team des Reparatur-Cafés seine Türen an der Bremer Straße bisher geöffnet. Und es zeigte sich: Auch in Bohmte und Umgebung gibt es einen großen Bedarf, alten Schätzchen zu neuem Leben zu verhelfen.